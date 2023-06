Schneider Electric: Potenzial für Kursanstieg von +6,88% auf 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie des französischen Energiekonzerns Schneider Electric hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,37% verzeichnet. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um weitere +1,15%. Die Analysten sind sich einig: Die aktuelle Bewertung spiegelt nicht das wahre Potenzial des Unternehmens wider.

• Schneider Electric legte am 13.06.2023 um +1,15% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 177,48 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht nun bei 3,89 nach zuvor ebenfalls 3,89

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Experten beläuft sich auf genau 177,48 EUR – eine Steigerung von rund +6,88%, sollte es erreicht werden. Während die Mehrheit der Analysten das Potential für einen Kauf bestätigt und die Aktie als “Kauf” oder “starker Kauf” bewertet (74%), gibt es auch skeptische Stimmen mit einer...