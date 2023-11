Schneider Electric: Das Kursziel von 178,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Schneider Electric aktuell nicht angemessen bewertet ist. Demnach liegt das wahre Kursziel um +7,74% über dem aktuellen Kurs.

• Am 28.11.2023 verzeichnete Schneider Electric eine Kursentwicklung von -0,01%

• Das Kursziel für Schneider Electric beläuft sich auf 178,50 EUR

• Das Guru-Rating für Schneider Electric bleibt stabil bei 3,81

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Schneider Electric an den Finanzmärkten eine Entwicklung von -0,01% hin. Dies führt zu einer Gesamtperformance von +0,27% in den letzten fünf Handelstagen – somit innerhalb einer vollständigen Handelswoche. Der Markt scheint derzeit daher relativ neutral positioniert zu sein.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Ansicht, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 178,50 EUR liegt. Sollten diese Prognosen eintreten eröffnet sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +7,74%. Allerdings stimmen nicht alle Analysten nach dieser jüngsten neutralen Entwicklung mit diesem Ausblick überein.

Gegenwärtig empfehlen 7 Analysten den Kauf der Aktie als starkes Signal. Weitere 14 Experten sehen optimistisch jedoch zurückhaltend und sprechen eine “Kauf”-Bewertung aus. Insgesamt halten sich weitere 9 Fachleute neutral und plädieren auf “halten”. Dennoch befürworten noch immer zwei Analysten einen Verkauf der Aktie.

Folglich weisen etwa +65,62% aller befragten Experten zumindest noch einen optimistischen Standpunkt bezüglich des Unternehmens auf.

Diese positive Einschätzung wird ergänzt durch das etablierte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

