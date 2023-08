Schneider Electric: Kursziel von 175,44 EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Schneider Electric-Aktie zeigt sich am Finanzmarkt mit einem positiven Trend. Gestern konnte die Aktie eine Kursentwicklung von +1,01% vorweisen und in den letzten fünf Handelstagen sogar um +1,69% zulegen. Die Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 175,44 EUR liegt, was ein Potenzial von +11,40% für Investoren bedeutet.

• Am 25.08.2023 konnte die Aktie ein Plus von +1,01% verzeichnen

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 175,44 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +68,57%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,77

Trotz dieser positiven Prognosen teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und empfehlen zum Teil einen Verkauf der Schneider Electric-Aktien. So sehen aktuell zwei Analysten die Notwendigkeit eines Verkaufs und ein Experte gibt sogar eine sofortige Empfehlung dazu...