Schneider Electric: Kursziel bei 177,48 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Schneider Electric hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und an Wert verloren. Gestern jedoch konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,56% vorweisen. Insgesamt wird die aktuelle Entwicklung eher pessimistisch eingeschätzt.

Doch wie bewerten Bankanalysten die Lage? Das mittelfristige Kursziel für Schneider Electric liegt derzeit bei 177,48 EUR – ein Potenzial von +11,81% zum aktuellen Kurs. Diese Einschätzung teilen immerhin 74,29% der Analysten. So empfehlen acht Experten gar den Kauf der Aktie und weitere 18 eine “Kauf”-Einstufung. Sieben Experten hingegen sprechen sich für ein “Halten” aus und lediglich einer sieht einen Verkaufsgrund.

Das Guru-Rating des Unternehmens beträgt nun ebenfalls solide 3,89 nach zuvor gleichem Wert.

Zusammenfassend...