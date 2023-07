Schneider Electric: Kurspotenzial von +10,99% bei einem mittelfristigen Kursziel von 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Am gestrigen Handelstag konnte Schneider Electric am Finanzmarkt ein Plus von +1,09% verbuchen. Die Resultate der letzten fünf Handelstage belaufen sich allerdings auf -0,51%. Der Markt scheint demzufolge relativ neutral eingestellt zu sein.

Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein Potential in der Aktie. Das mittelfristige Kursziel für Schneider Electric liegt bei 177,48 EUR mit einem Potenzial von +10,99%. Von insgesamt 34 Analysten bewerten aktuell 26 die Aktie positiv mit “Kauf” oder “starker Kauf”. Außerdem wurde das Guru-Rating auf 3.89 erhöht.

Obwohl es nach einer neutralen Phase aussieht, können Investoren durchaus profitieren und sollten somit diese Empfehlungen im Blick behalten.