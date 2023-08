Schneider Electric: Analysten sehen starkes Kaufpotential - Kursziel bei 175,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Schneider Electric minimal an Wert (-0,36%). Doch insgesamt zeigen sich in den vergangenen fünf Handelstagen positive Ergebnisse (+2,54%) und damit eine optimistische Marktstimmung.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 175,44 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich daraus ein Potenzial für Investoren von +9,75%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Bewertungen bezüglich des Kaufs oder Verkaufs der Aktie.

Aktuell empfehlen sieben Analysten einen “starken Kauf”, während 17 weitere Experten zu einem “Kauf” raten. Acht weitere Stimmen bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Lediglich zwei Analysten schlagen einen Verkauf vor und einer plädiert sogar für sofortigen Verkauf.

Trotzdem bleibt das Guru-Rating mit...