Schneider Electric: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 177,48 EUR

Die Aktie von Schneider Electric hat gestern an der Börse einen Verlust von -1,61% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie jedoch um +3,68% zulegen. Experten sind sich sicher – die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Doch was sagen die Bankanalysten? Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Schneider Electric liegt aktuell bei 177,48 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte das Unternehmen ein Potenzial zum Wachstum von +9,08%. Allerdings herrscht unter den Experteneinschätzungen Uneinigkeit – einige teilen diese Ansicht nicht.

Trotzdem sprachen kürzlich noch 74,29% der Analysten eine positive Empfehlung aus: So bewerten acht Fachleute das Papier als starken Kauf und weitere 18 empfehlen es mit “Kauf”. Sieben Experten halten ihre Position neutral. Nur einer sieht in dem Titel einen klaren...