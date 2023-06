Schneider Electric: Analysten sehen Kursziel bei 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Schneider Electric konnte am gestrigen Handelstag nur wenig überzeugen und verzeichnete einen Rückgang um -0,33%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage gab es somit ein Minus von insgesamt -2,17%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig, dass das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 177,48 EUR und würde somit einen Anstieg um +12,63% bedeuten. Allerdings gibt es auch einige Experten, die nach dem aktuellen schwachen Trend skeptisch sind.

Aktuell setzen jedoch insgesamt 26 Analysten auf eine positive Entwicklung der Schneider-Aktie. Davon empfehlen acht Experten den Kauf und weitere 18 sprechen sich für die Beibehaltung des bestehenden Bestands aus. Sieben Fachleute geben...