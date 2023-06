Schneider Electric: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,52% - Aktuelles Kursziel bei 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Schneider Electric hat sich gestern am Finanzmarkt um -0,28% bewegt und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage liegen bei einem Plus von +1,36%. Der Markt scheint also momentan relativ optimistisch zu sein. Auch Bankanalysten sind positiv gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 177,48 EUR für das Unternehmen.

Wenn sie damit Recht haben sollten, würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +8.52% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung. Unter den insgesamt 34 Analysteneinschätzungen gibt es jedoch eine Mehrheit an Optimisten mit einer Quote von +74.29%.

Das Guru-Rating des Unternehmens liegt nun bei 3,89 nach ebenfalls 3,89 vorheriger Bewertung durch Experten. Von acht Analytikern wird die Aktie sogar als “starker Kauf”...