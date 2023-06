Schneider Electric: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,52%

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Schneider Electric hat in den letzten fünf Handelstagen -2,36% an Wert verloren. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein, aber laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 177,48 EUR und könnte somit ein Kurspotenzial von +11,52% eröffnen.

• Schneider Electric: Am 22.06.2023 mit -0,76%

• Das Kursziel von Schneider Electric beträgt aktuell 177,48 EUR

• Von insgesamt 34 Analysten empfehlen 26 die Aktie zum Kauf oder Halten

Das “Guru-Rating” der Aktie hat sich auf einem stabilen Niveau eingependelt und liegt nun bei 3,89 nach zuvor ebenfalls bei 3,89.

Von insgesamt 34 Analysten empfehlen mehr als zwei Drittel (74%) entweder den Kauf oder das Halten der Aktie. Nur einer empfiehlt einen Verkauf und ein weiterer eine sofortige Veräußerung der Anteile.

Es bleibt...