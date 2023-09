Schneider Electric: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,20% - Aktie aktuell unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie des global tätigen Technologiekonzerns Schneider Electric hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,12% verzeichnet. Gestern legte sie allein um +1,39% zu und zeigt sich damit am Markt derzeit optimistisch.

Laut aktuellen Schätzungen liegt das mittelfristige Kursziel bei 176,46 EUR. Sollten Analysten mit ihrer Einschätzung Recht behalten, bietet sich Investoren somit ein Potenzial von +11,20%. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung vollständig.

So empfehlen derzeit 7 Analysten die Schneider Electric-Aktie zum Kauf und weitere 17 geben eine positive Bewertung ab. Insgesamt zeigen sich somit etwa zwei Drittel aller Analysten optimistisch gegenüber dem Wertpapier.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,77.

Zusammenfassend sind die Experteneinschätzungen bezüglich der Entwicklung der...