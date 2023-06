Schneider Electric: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,13% - Kursziel bei 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Schneider Electric verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,20%. Innerhalb der letzten Handelswoche fielen die Ergebnisse um insgesamt -3,07%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet. Trotzdem sind Bankanalysten in ihrem Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Schneider Electric bei 177,48 EUR liegt. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +10,13%.

Aktuell raten 8 Analysten zum Kauf der Aktie und weitere 18 Experten bewerten den Wert als “Kauf”. Eine neutrale Position haben sich sieben Analyst(en) mit einer Bewertung von “halten” erarbeitet. Demgegenüber stehen nur noch ein(e) Experte(n), welche(r) die Meinung vertritt(denen), dass die Aktie verkauft werden sollte.

Insgesamt sprechen jedoch +74,29% aller befragten Expert(en)/-innen für eine...