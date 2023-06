Schneider Electric: Analysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Am 20.06.2023 musste Schneider Electric einen Kursverlust von -1,23% hinnehmen und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen insgesamt -3,09%. Die Stimmung am Finanzmarkt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung und halten das mittelfristige Kursziel für bei 177,48 EUR. Wenn sie Recht behalten, hätte dies ein Potenzial von +10,15%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung.

Konkret sehen 8 Analysten die Aktie als starken Kauf an, während weitere 18 das Rating “Kauf” vergeben haben. Eine neutrale Bewertung erhält Schneider Electric von 7 Experten und eine Verkaufsempfehlung gibt es immerhin noch von einem Analytiker(n). Nur ein Experte ist sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Das...