Schneider Electric: Analysten sehen Kurspotential von +8,92% - Kursziel bei 177,48 EUR

Gestern legte die Aktie von Schneider Electric am Finanzmarkt um +0,22% zu und konnte somit in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +1,13% verzeichnen. Die Marktstimmung ist derzeit optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Schneider Electric-Aktie liegt bei 177,48 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten sollten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial für eine Wertsteigerung um +8,92%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell gibt es 8 Kaufempfehlungen und 18 Empfehlungen zum Kauf der Aktie mit einer optimistischen Einstellung. Sieben Experten haben eine neutrale Position gewählt und empfehlen “halten”. Ein Experte hält den Verkauf der Aktie für angebracht während einer sogar meint einen sofortigen Verkauf tätigen zu...