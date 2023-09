Schneider Electric: Analysten prognostizieren Kursziel von 176,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Schneider Electric Aktie eine negative Kursentwicklung von -0,18%. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage lag der Trend bei einem Minus von 0,39%, was auf eine momentan neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind sich die Bankanalysten einig und sehen das mittelfristige Kursziel für Schneider Electric bei 176,46 EUR. Sollten sie damit recht behalten, würde dies den Investoren ein Potential von +12,31% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen insgesamt 24 Analysten die Schneider Electric Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich zwei halten einen Verkauf für sinnvoll und einer geht sogar davon aus, dass Anleger sofort verkaufen sollten. Der Anteil optimistischer Stimmen liegt...