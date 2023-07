Schneider Electric: Aktuell unterbewertet - Kursziel 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Schneider Electric zeigt eine positive Entwicklung am Finanzmarkt. Gestern konnte ein Anstieg um +2,60% verzeichnet werden und in den letzten fünf Handelstagen ergibt sich insgesamt ein Plus von +1,11%. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen das wahre Kurspotenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft.

• Am 27.07.2023 Anstieg um +2,60%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 177,48 EUR

• Anteil der Kaufempfehlungen der Analysten liegt bei +74,29%

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Schneider Electric-Aktie beträgt zurzeit 177,48 EUR. Bei einer Umsetzung könnte das einen Gewinn von etwa +7,97% für Investoren bedeuten. Dieser Einschätzung stimmen jedoch nicht alle Analysten zu. Einige Experten bewerten die Aktie als starken Kauf oder empfehlen sie zumindest zum Kauf. Nur...