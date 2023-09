Schneider Electric: Aktienkurs könnte um 12,11% steigen – laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Schneider Electric aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 176,46 EUR mit einem Potenzial von +12,11 %. Die letzten fünf Handelstage brachten eine neutrale Kursentwicklung.

Am gestrigen Tag stieg der Anteil des Schneider Electric Aktienkurses am Finanzmarkt um +0,18%, während in den vergangenen fünf Tagen eine Summe von +0,43 % erzielt wurde. Daher scheint der Markt zurzeit eher neutral zu sein.

Sieben Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 17 Analysten sehen sie optimistisch und empfehlen den Kauf. Acht Experten halten das Papier für neutral und nur zwei sagen “Verkaufen”. Ein Guru-Rating-Indikator steht weiterhin auf 3,77.

Das aktuelle Kursziel ist bei 176,46 EUR angegeben.