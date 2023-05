Schneider Electric: Aktienanalyse zeigt Kurspotenzial von +10,09% - Kursziel bei 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt hat die Aktie von Schneider Electric um +2,26% steigen lassen. In den vergangenen fünf Handelstagen hingegen verzeichnete das Unternehmen einen schwachen Trend und büßte insgesamt -2,05% ein. Trotzdem halten die Bankanalysten an ihrer Einschätzung fest und prognostizieren für Schneider Electric ein mittelfristiges Kursziel von 177,48 EUR.

• Am 25.05.2023 legte der Börsenkurs um +2,26% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt somit +10,09%

• Die Mehrheit der Analysten sieht in der Aktie eine Kaufempfehlung mit einem Guru-Rating von 3,89

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, würde sich Investoren ein Potenzial auf eine Erhöhung des Börsenkurses in Höhe von über 10 Prozent eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung nach dem jüngsten schwachen...