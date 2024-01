Schneider Electric Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "SERSTECH AB":

Die Schneider Electric-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert und bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 12,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Schneider Electric ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Schneider Electric-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,16 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,54 Prozent, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens ergibt.

Insgesamt erhält die Schneider Electric-Aktie daher gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysemethoden, die von "Neutral" bis "Gut" reichen.