Schneider Electric Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie von Schneider Electric hat in den letzten Monaten wenig Aktivität in den Online-Diskussionen gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was 32,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Schneider Electric derzeit eine Rendite von 1,54 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.