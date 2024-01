Schneider Electric Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Schneider Electric-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 161,75 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 183,12 EUR erzielt, was einem Unterschied von +13,21 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 174,43 EUR, was einem Anstieg von +4,98 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric bei 29,16, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsaktivität im Netz schwach war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Schneider Electric diskutiert wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher heute eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden positiven Stimmungsbildes bei den Anlegern. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.