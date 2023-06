Schneider Electric: Aktie um +8,26% unterbewertet - Kursziel bei 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Schneider Electric hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen leichten Rückgang von -0,02% verzeichnet. Die Bankanalysten sind jedoch der Ansicht, dass die Aktie mittelfristig deutlich an Wert gewinnen wird. Das mittlere Kursziel liegt aktuell bei 177,48 EUR und eröffnet somit ein Potenzial von +8,26%.

• Schneider Electric: Am 09.06.2023 mit -0,02%

• Das Kursziel von Schneider Electric beträgt 177,48 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +74,29%

Von insgesamt 34 Experten raten aktuell 26 zum Kauf oder Halten der Aktie. Lediglich einer hält sie für unverkäuflich und ein weiterer empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf.

Das positive Stimmungsbild wird durch das Guru-Rating (jetzt: 3,89) bestätigt – einem bewährten Trend-Indikator zur...