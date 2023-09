Schneider Electric: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 176,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Schneider Electric-Aktie wurde von Analysten als aktuell unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 176,46 EUR, was einem Potenzial von +14,07% entspricht.

• Schneider Electric: Am 21.09.2023 mit -2,06%

• Guru-Rating von Schneider Electric bleibt das selbe mit 3,77

• Aktuell empfehlen 85% der Analysten die Aktie zu kaufen oder zu halten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Schneider Electric-Aktie einen Rückgang um -2,06%. Über die vergangenen fünf Tage ergibt sich insgesamt ein Minus von -1,74%. Die Marktlage scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Dennoch sehen sieben Bankanalysten in der Aktie einen starken Kauf und weitere 17 setzen auf “Kauf”. Acht Experten sehen die Bewertung für die Aktie als “Halten” an und nur zwei sprechen sich für einen Verkauf aus. Ein Experte geht sogar so weit zu...