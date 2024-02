Schneider Electric Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Schneider Electric-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der aktuelle Kurs von 195,08 EUR liegt 19,18 Prozent über dem GD200 (163,68 EUR), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 179,79 EUR, was einem Abstand von +8,5 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Somit wird der Aktienkurs auch hier als "Gut" bewertet, basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investment in die Schneider Electric-Aktie einen Mehrertrag in Höhe von 1,54 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen also höher aus, was die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Gut" bestätigt.

Die Dynamik des Aktienkurses kann mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) bewertet werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 18,01 und der RSI25 bei 24,65, was jeweils zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Schneider Electric auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.