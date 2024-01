Schneider Electric Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Schneider Electric hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 32,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Outperformance von +32,48 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu lag der "Industrie"-Sektor nur bei einer mittleren Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, was zeigt, dass Schneider Electric mit einer Überperformance von 32,48 Prozent deutlich besser abschneidet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Schneider Electric derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung-Branche, nämlich 1,54 Prozentpunkte im Vergleich zu 0 Prozent. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric mit 29,16 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Schneider Electric veröffentlicht wurden. Weiterführende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit sieben positiven Signalen und nur einem negativen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal.

Zusammenfassend ist die Analyse der Anleger-Stimmung also insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Schneider Electric zeigt sich somit in verschiedenen Bereichen als eine starke und vielversprechende Aktie.