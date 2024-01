Schneider Electric Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Schneider Electric eine Rendite von 32,48 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") liegt sie damit deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (0 Prozent) liegt Schneider Electric aktuell um 32,48 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent liegt Schneider Electric ebenfalls über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich hingegen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Schneider Electric in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Schneider Electric-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 44,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Rating für Schneider Electric nach der RSI-Bewertung.