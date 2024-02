Schneider Electric Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Schneider Electric hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 32,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Outperformance von +32,48 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu lag der "Industrie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr deutlich darunter. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für Schneider Electric in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Schneider Electric mit einem Wert von 29 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Die Dividendenrendite von Schneider Electric beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,54 Prozent, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik einbringt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da der aktuelle Kurs von 201,9 EUR sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 164,47 EUR als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 182,01 EUR liegt. Somit erhält Schneider Electric auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Schneider Electric in den verschiedenen Bereichen eine starke Performance, wodurch das Unternehmen in den genannten Kategorien positive Bewertungen erhält.