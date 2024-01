Schneider Electric Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Derzeit liegt der RSI von Schneider Electric bei 30,7, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 160,76 EUR für die Schneider Electric-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 178,52 EUR, was einen Unterschied von +11,05 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 171,71 EUR, was einem Unterschied von +3,97 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Schneider Electric derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung, mit einem Unterschied von 1,54 Prozentpunkten. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine gute Bewertung.

Schließlich wird auch das Sentiment und der Buzz im Internet zur Einschätzung der Aktie herangezogen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.