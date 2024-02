Schneider Electric Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Dividendenpolitik von Schneider Electric erhält eine positive Bewertung von unseren Analysten aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das aktuell bei 1 liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +1,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet Schneider Electric im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 32,48 Prozent, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist hingegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf. Auch hier übertrifft Schneider Electric diesen Wert mit einer Rendite von 32,48 Prozent deutlich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Schneider Electric als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Schneider Electric beträgt 20,75, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 40,84 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Schneider Electric. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen. Die Analyse konkreter berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 10 Gut-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Schneider Electric aufgrund seiner guten Dividendenpolitik, der positiven Entwicklung des Aktienkurses und der positiven Anleger-Stimmung eine positive Bewertung von unseren Analysten.