Schneider Electric Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Aktienkurs von Schneider Electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,48 Prozent. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt, was bedeutet, dass Schneider Electric im Branchenvergleich eine Outperformance von +32,48 Prozent erzielt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Schneider Electric um 32,48 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric einen Wert von 29 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Schneider Electric liegt aktuell bei 84,53, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Schneider Electric eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Schneider Electric-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Schneider Electric jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Schneider Electric-Analyse.

Schneider Electric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...