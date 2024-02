Schneider Electric Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric liegt derzeit bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite beträgt 1,54 Prozent, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik von Schneider Electric.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Schneider Electric eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Schneider Electric als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 34,89, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 24,99 liegt, was zu einer positiven Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.