Schneider Electric Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Schneider Electric beträgt der 7-Tage-RSI 18,39 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 24,61 im überverkauften Bereich. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric liegt bei 29, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Sentiment und Buzz für die Aktie. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und auch die Intensität der Diskussionen war durchschnittlich.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Schneider Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was 32,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.