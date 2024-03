Schneider Electric Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Schneider Electric: Aktie erhält neutrale Bewertung basierend auf fundamentaler Analyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric liegt derzeit bei 29,16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Schneider Electric ist positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Schneider Electric befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Relative Strength Index (RSI) der Schneider Electric einen Wert von 5,78 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 30, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die RSI daher die Einstufung "Gut".

Schließlich beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Schneider Electric derzeit 1, was einer positiven Differenz von +1,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Schneider Electric eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.