Schneider Electric Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Schneider Electric beträgt das aktuelle KGV 29, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird die Aktie von Schneider Electric weder als unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch positive Stimmungen und Einschätzungen zu Schneider Electric wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem wurden insgesamt acht Handelssignale ermittelt, wovon sieben positiv und eins negativ waren. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Schneider Electric mit einer Ausschüttung von 1,54 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (0 %) eine höhere Bewertung auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Schließlich hat die Aktie von Schneider Electric im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 32,48 % erzielt, was mehr als 32 % über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 % verzeichnete, liegt Schneider Electric mit 32,48 % deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.