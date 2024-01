Schneider Electric Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI von Schneider Electric liegt bei 85,92, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,19 und wird daher als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus eine „schlechte“ Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Schneider Electric mit einer Rendite von 32,48 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch in der „Elektrische Ausrüstung“-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 32,48 Prozent sehr gut ab, was zu einem „Gut“-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben Bankanalysen auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Schneider Electric wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht und dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem „Neutral“-Rating führt. Insgesamt erhält Schneider Electric in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note „Neutral“.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Schneider Electric. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Schneider Electric daher eine „Gut“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Gut“-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Schneider Electric von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Gut“-Rating.