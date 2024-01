Schneider Electric Aktie: Reine Nervensache!

Die Kommunikation im Netz sowie die technische Analyse und die Dividende von Schneider Electric wurden in den vergangenen Monaten untersucht. Die Diskussionsintensität der Aktie war im Netz normal, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine schlechte Gesamtbewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Schneider Electric derzeit gut abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 160,93 EUR, während der Kurs der Aktie bei 177,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,3 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage bringt eine neutrale Bewertung hervor. Insgesamt fällt das Rating in diesem Bereich jedoch positiv aus.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 36,91, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,17, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von neutral.

In Bezug auf die Dividende schneidet Schneider Electric im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung gut ab, da die Dividende bei 1,54 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 0 % liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von gut für die Dividende des Unternehmens.