Schneider Electric Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Elektrizitätsausrüstungshersteller Schneider Electric wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,16 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In den letzten 12 Monaten hat Schneider Electric eine Performance von 32,48 Prozent erzielt, was einer Outperformance gegenüber dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von 17,07 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 191,82 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso liegt der aktuelle Schlusskurs von 191,82 EUR um 6,41 Prozent über dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt von 180,26 EUR. Insgesamt erhält Schneider Electric daher eine positive Bewertung auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Schneider Electric eine Dividende von 1,54 % aus, was 1,54 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer positiven Bewertung führt.