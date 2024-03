Schneider Electric Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Derzeitige Analyse von Schneider Electric: Weder überbewertet noch unterbewertet

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric liegt bei 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau ist. Dies entspricht einer Neutral-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft der gleitende Durchschnittskurs positiv, da der GD200 des Wertes bei 166,79 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 209,9 EUR liegt, was einer Abweichung von +25,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 187,9 EUR, was einer Abweichung von +11,71 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite für Schneider Electric beträgt derzeit 1,54 Prozent und liegt somit leicht unter dem Mittelwert von 2,23 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Schneider Electric ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt jedoch, dass negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Basierend auf berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien erhalten wir jedoch insgesamt eine "Gut"-Empfehlung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Schneider Electric laut fundamentaler und technischer Analyse sowie der Anleger-Stimmung weder über- noch unterbewertet ist.