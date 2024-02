Schneider Electric Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die technische Analyse der Schneider Electric-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 164,24 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 198,26 EUR einen Abstand von +20,71 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 181,37 EUR, was einer Differenz von +9,31 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 33,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Schneider Electric-Aktie mit einer Rendite von 32,48 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei einer Dividendenrendite von 1,54 % kann ein Investor, der aktuell in die Aktie von Schneider Electric investiert, einen Mehrertrag in Höhe von 1,54 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen, was zu einer Bewertung als "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.