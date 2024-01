Schneider Electric Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Schneider Electric zahlt derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Mit einer Differenz von 1,54 Prozentpunkten (1,54 % gegenüber 0 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Schneider Electric bei 181,78 EUR derzeit um +11,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +14,34 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien zeigen, dass insgesamt ein "Gut"-Signal abgegeben wurde, mit sieben positiven und einem negativen Signal.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.