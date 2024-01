Schneider Electric Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Mitsui Trust Holdings":

Die Stimmung und Diskussion über die Aktie von Schneider Electric haben in den letzten Monaten abgenommen. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Diskussionsintensität. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt derzeit bei 29, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" als durchschnittlich bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass die Schneider Electric-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 84,53, während der RSI25 bei 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine negative Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Schneider Electric-Aktie von 174,22 EUR als positiv bewertet, da er sich um +9,11 Prozent vom GD200 (159,67 EUR) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, ergibt einen Kurs von 166,87 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Schneider Electric-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.