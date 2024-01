Schneider Electric Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in Bezug auf die Aktie von Schneider Electric in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies hat zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" geführt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schneider Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 160,45 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 176,4 EUR liegt, was einem Unterschied von +9,94 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (170,63 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,38 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien der gleichen Branche hat Schneider Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was 32,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, wodurch die Überperformance von Schneider Electric zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Schneider Electric eingestellt waren, ohne negative Diskussion und mit überwiegend positiven Neuigkeiten in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse und bestätigten Handelssignalen erhält Schneider Electric eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.