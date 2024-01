Schneider Electric Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Schneider Electric war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen angesprochen, und es gab keine negativen Beiträge. An einigen Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Schneider Electric eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wurde Schneider Electric von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric beträgt 29. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ist das KGV von Schneider Electric weder über- noch unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Schneider Electric liegt bei 85,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Schneider Electric in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Schneider Electric beträgt 1,54 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt von 2,23 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Schneider Electric eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung, eine "Neutral"-Bewertung in puncto Fundamentaldaten, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Relative Strength Index und eine weitere "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik.