Schneider Electric Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurde bei Schneider Electric eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie von uns als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Schneider Electric daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab an acht Tagen hauptsächlich positive Themen, während an vier Tagen eine eher neutrale Einstellung zu beobachten war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Schneider Electric daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schneider Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 160,45 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 176,4 EUR deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung der Aktie auf dieser Basis führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Schneider Electric liegt bei 1,54 Prozent, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und führt zu einer "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion.