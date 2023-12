Schneider Electric Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren gegenüber Schneider Electric. Es wurde in 13 Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Schneider Electric daher eine Bewertung von "Gut". Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Schneider Electric von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,16 liegt Schneider Electric auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Schneider Electric-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis gut abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis technischer Analyse führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Schneider Electric mit einer Rendite von 32,48 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt kann Schneider Electric somit eine positive Entwicklung und gute Performance in verschiedenen Bereichen verzeichnen.