Schneider Electric Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Beitrag des Sentiments und Buzz zur Einschätzung einer Aktie ist in der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zu finden. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Schneider Electric zeigte sich bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, woraus wiederum eine "Gut"-Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 160,76 EUR für den Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 178,52 EUR (+11,05 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 171,71 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Schneider Electric daher in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Schneider Electric derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric liegt bei einem Wert von 29, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Schneider Electric damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.