Schneider Electric Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Schneider Electric liegt der RSI bei 4,09, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was ebenfalls als überverkauft gilt und eine Bewertung als "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 1 zum Aktienkurs bei Schneider Electric, was einer positiven Differenz von +1,54 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric bei 29,16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Schneider Electric derzeit bei 157,63 EUR, was eine positive Bewertung der Aktie zur Folge hat. Der Aktienkurs selbst liegt bei 179 EUR, was einem Abstand von +13,56 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 158,57 EUR und einer Differenz von +12,88 Prozent positiv ab. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Gesamtbewertung der Schneider Electric-Aktie auf Basis der technischen Analyse.