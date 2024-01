Schneider Electric Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Schneider Electric derzeit unterbewertet, und das wahre Kursziel liegt etwa +1,65% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 05.01.2024 verzeichnete Schneider Electric einen Kursrückgang von -1,14%. Insgesamt belief sich der Rückgang in den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, auf -4,78%. Diese Entwicklung deutet auf eine derzeit relativ pessimistische Stimmung am Markt hin.