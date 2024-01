Schneider Electric Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 wird der Markt als „überverkauft“ angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein RSI-Wert von 12,79 führt zu einer Einstufung als „Gut“ für die Aktie von Schneider Electric. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,97 und deutet auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „Gut“ bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Schneider Electric in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt der „Elektrische Ausrüstung“-Branche liegt. Die durchschnittliche Rendite der Branche in diesem Zeitraum beträgt 0 Prozent. Auch hier erhält die Aktie von Schneider Electric daher eine positive Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric mit 29,16 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit wird die Aktie als „Neutral“ eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Schneider Electric mit 1,54 Prozent über dem Durchschnitt der „Elektrische Ausrüstung“-Branche, die eine Rendite von 0 Prozent aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt erhält die Aktie von Schneider Electric gute Bewertungen in den Kategorien RSI, Branchenvergleich Aktienkurs, fundamentale Kriterien und Dividendenpolitik.

