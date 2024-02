Schneider Electric Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Schneider Electric Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 162,56 EUR erreicht, während der eigentliche Kurs 188,7 EUR beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +16,08 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der Aktie liegt bei 176,48 EUR, was einem Abstand von +6,92 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Schneider Electric Aktie bei 32,48 Prozent, was mehr als 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei auch hier Schneider Electric mit 32,48 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric liegt bei 29,16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der Schneider Electric als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 20,75, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 40,84 liegt und als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.